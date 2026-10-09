Allegri ritrova Alvini: un solo precedente tra i due in Serie A

Tra Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini sarà il secondo incontro ufficiale. Nell’unico precedente, in Serie A nella stagione 2022/23, la vittoria andò all’attuale allenatore del Napoli: Cremonese-Juventus 0-1. Un’intesa solo sulla carta, perché i due tecnici si ritrovano ora uno di fronte all’altro in un contesto molto diverso, con Allegri alla guida di un Napoli in cerca di continuità e Alvini alla testa di un Frosinone in grande fiducia.

Un confronto tra due scuole di pensiero

Il testa a testa tra i due allenatori aggiunge un ulteriore motivo di interesse alla sfida del Maradona. Da una parte Allegri, pronto a rivoluzionare l’assetto con il possibile ritorno alla difesa a tre e a ritrovare l’efficacia sotto porta dopo un avvio da appena 7 gol in cinque giornate. Dall’altra Alvini, che porta in Campania una squadra reduce da una sola sconfitta nelle ultime 22 gare ufficiali e imbattuta in trasferta da 17 partite.