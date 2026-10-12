Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

Il Napoli ha svolto questa mattina l'ultima seduta a Castel Volturno prima della partenza per la trasferta di Champions contro il Villarreal.

Il Napoli ha completato questa mattina la seduta di allenamento alla vigilia della sfida contro il Villarreal, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Gli azzurri hanno lavorato al centro sportivo prima della trasferta in Spagna, dove domani saranno impegnati all'Estadio de la Ceramica.

Il report dell'allenamento del Napoli

Di seguito il report integrale pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale: "Meno uno a Villarreal-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Champions. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico".