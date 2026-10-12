"Che fa il Villarreal?", subito dopo il Frosinone Allegri aveva già la testa alla Champions

Subito dopo la vittoria col Frosinone, Allegri ha chiesto aggiornamenti sul Villarreal, impegnato contemporaneamente contro il Real Madrid.

La testa di Massimiliano Allegri era già alla Champions League pochi minuti dopo il successo del Napoli contro il Frosinone. Un retroscena raccontato da Sky Sport riguarda infatti le interviste post-partita del tecnico azzurro, che a un certo punto ha chiesto: "Che sta facendo il Villarreal?". Gli spagnoli, prossimi avversari del Napoli in Europa, erano impegnati proprio sabato sera sul campo del Real Madrid, con la sfida iniziata qualche minuto dopo quella del Maradona.

Il Villarreal perde prima della sfida col Napoli

La risposta definitiva per Allegri è poi arrivata al termine della serata: il Villarreal è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Real Madrid. Un risultato seguito con attenzione dall'allenatore del Napoli, già proiettato verso il secondo appuntamento della League Phase di Champions. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Arsenal, gli azzurri andranno allo Stadio della Ceramica con l'obiettivo di conquistare i primi punti del proprio cammino europeo.