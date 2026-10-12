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I convocati di Allegri per Villarreal-Napoli: ancora out Anguissa e Olivera

I convocati di Allegri per Villarreal-Napoli: ancora out Anguissa e OliveraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:21Notizie
di Pierpaolo Matrone
Allegri non recupera nessuno degli infortunati per la Champions: Anguissa e Olivera ancora assenti. Ecco l'elenco dei convocati per Villarreal-Napoli.

Nessun recupero dall'infermeria per Massimiliano Allegri in vista di Villarreal-Napoli, sfida di Champions League in programma domani alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica. Restano ancora fuori Frank Anguissa e Mathias Olivera, che non saranno dunque a disposizione per la trasferta spagnola. Assenti anche i calciatori fuori dalla lista Champions.

I convocati del Napoli per il Villarreal

Di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Allegri per la sfida: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.