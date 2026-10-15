De Bruyne in panchina contro il Venezia: la scelta di Allegri è chiara

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De Bruyne in panchina a Venezia? Per Sky nulla di punitivo: Allegri gli ha ribadito di averlo come arma a partita in corso

Allegri cerca equilibrio e solidità, ma presta attenzione anche all’aspetto atletico. Se De Bruyne dovesse andare in panchina a Venezia, secondo quanto riferisce Sky Sport, non ci sarebbe nulla di punitivo: il belga ne è pienamente consapevole, e la scelta era già prevista. Una gestione delle energie di un giocatore chiave in un calendario fittissimo, che mette di fronte nove partite in 21 giorni e impone al tecnico di dosare con attenzione gli uomini più importanti.

Il confronto con Allegri: servono le qualità di KDB a partita in corso

Sempre secondo Sky Sport, Allegri si è intrattenuto con De Bruyne per ribadirgli il suo pensiero. Il tecnico gli ha spiegato la necessità di avere, in certi momenti della partita, un giocatore come lui per muovere il pallone e mettere a disposizione degli altri il suo talento. Un messaggio chiaro, che punta a rassicurare il campione belga e a ricomporre il quadro dopo il confronto immortalato dalle telecamere all’intervallo di Villarreal. L’idea è di sfruttarne la qualità negli spezzoni decisivi, senza caricarlo troppo in una fase della stagione in cui servono energie fresche e rotazioni ragionate.