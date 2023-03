Domani le conferenze pre Napoli-Eintracht: svelati i due tedeschi che parleranno ai media

Domani alle ore 18 ci sarà al consueta conferenza stampa della vigilia di Champions League per l'Eintracht Francoforte

Domani alle ore 18 ci sarà al consueta conferenza stampa della vigilia di Champions League per l'Eintracht Francoforte allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi parlerà ai media? Come raccolto dalla nostra redazione saranno l'allenatore Oliver Glasner e il capitano Sebastian Rode a presentarsi in conferenza.