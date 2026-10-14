Fab Four sono a fine ciclo? Età media oltre i 30 anni e poca freschezza in mediana

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Il centrocampo del Napoli è finito sotto la lente dopo il ko col Villarreal: McTominay, Anguissa, Lobotka e De Bruyne hanno un'età media superiore ai 30 anni.

La sconfitta contro il Villarreal ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del centrocampo del Napoli. All'Estadio de la Ceramica la mediana non è riuscita a reggere il ritmo degli spagnoli: McTominay è apparso lontano dalla migliore condizione, De Bruyne ha vissuto una serata complicata anche per le incomprensioni tattiche con Allegri, mentre Gilmour non è riuscito a cambiare l'inerzia della gara. A pesare c'è stata anche l'assenza per infortunio di Anguissa.

Napoli, i Fab Four hanno un'età media superiore ai 30 anni

Il tema, secondo Tuttomercatoweb.com, va però oltre la singola partita. I cosiddetti Fab Four, indicati un anno fa come il grande punto di forza della squadra, iniziano a mostrare i segni del tempo: McTominay ha 29 anni, Anguissa 30, Lobotka 31 e De Bruyne 35. L'età media supera dunque abbondantemente i 30 anni. Due di loro sono inoltre in scadenza di contratto, mentre gli altri due hanno un accordo fino al 2028. Qualità, esperienza e personalità non mancano, ma oggi il Napoli sembra pagare soprattutto in termini di freschezza, intensità e corsa. Il centrocampo avrebbe probabilmente avuto bisogno di un restyling già durante l'ultima estate, mentre Allegri si ritrova sostanzialmente con gli stessi interpreti della passata stagione, inevitabilmente più vecchi di un anno.