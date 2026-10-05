Ufficiale
Italia U21-Polonia U21, le formazioni: la scelta di Baldini per rimpiazzare Favasuli
Tutto pronto a Pescara per l'ultima gara dell'Italia Under 21 che vale la qualificazione all'Europeo di categoria. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Adriatico.
Italia (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. A disposizione: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli. Allenatore: Silvio Baldini.
Polonia (4-2-3-1): Lubik; Gurgul, Ede, Monka, Krajewski; Kocaba, Kowalczyk; Pienko, Mazurek, Urbanski; Bak. A disposizione: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Luberecki, Oyedele, Drachal, Duda. Allenatore: Jerzy Brzeczek.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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