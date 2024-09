Meret verso la Top 50 all time: a Cagliari raggiunge Reina e può puntare Lavezzi

Alex Meret è saldamente il titolare anche con Antonio Conte. Reduce da un ottimo inizio di stagione con le prodezze con Modena in Coppa Italia e con il Parma nel finale, il portiere del Napoli a Cagliari farà un altro passo in avanti anche nella classifica all time in azzurro.

Quest'oggi a Cagliari Alex Meret raggiungerà la presenza numero 182 raggiungendo un suo predecessore, Pepe Reina, e salendo così al 59esimo posto all time. A seguire il portiere azzurro avrà modo di mettere nel mirino la Top 50 a partire dalle 188 presenze del pocho Lavezzi e le 189 di Elmas.