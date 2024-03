MLS, primo ko per Toronto. Insigne litiga con l'allenatore avversario: l'accaduto

Prima sconfitta in campionato per il Toronto Fc di Lorenzo Insigne.

Prima sconfitta in campionato per il Toronto Fc di Lorenzo Insigne. La squadra canadese è stata sconfitta 2-1 dal New York City allo Yankee Stadium. Animi accesi in campo con un cartellino rosso e otto gialli e, soprattutto, un litigio a fine primo tempo tra l'ex capitano del Napoli e l'allenatore di New York.

L'accaduto. Come riferisce il Corriere dello Sport nella sua edizione online, Insigne ha avuto un acceso confronto con l'allenatore avversario, Nick Cushing. Quando la gara era ancora sull'1-1, il napoletano a gesti ha mimato un invito a riparlarne dopo, mentre Bernardeschi ha provato ed è riuscito a calmarlo. Non ci sono state ulteriori conseguente nella ripresa. In classifica Toronto è al quarto posto con sette punti, a -3 dal duo di testa Inter Miami-Columbus Crew.