Ufficiale Monza-Napoli, biglietti in vendita per i tifosi ospiti: prezzi e info

vedi letture

La SSC Napoli ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per Monza-Napoli, sfida in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Brianteo. La prevendita partirà oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 12:00 sul circuito TicketOne. Per i residenti in Campania sono previste specifiche restrizioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Monza - Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Monza-Napoli, biglietti in vendità dalle 12

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di giovedì 15 ottbre 2026 on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne.Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.Prezzo Settore Ospiti: € 40,00 (oltre € 2,80 commissioni online e punti vendita).Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Relativamente ai tifosi con disabilità, le procedure di acquisto sono indicate a questo link: https://www.acmonza.com/it/pagina/accrediti-gare-prima-squadra/

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:Sistema del Gradimento e Regolamento d'Uso Stadio Brianteo: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-Bynu2TgbkCzRQGo.pdf

Normativa per striscioni e coreografie e accesso e parcheggi: https://www.acmonza.com/it/pagina/accesso-parcheggi/

Condizioni generali di vendita dei biglietti e abbonamenti 26-27: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-NokEElbCzqip77u.pdf

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.