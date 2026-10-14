Venezia-Napoli, tre recuperi per Allegri e possibile sorpresa Lucca

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Recuperano Olivera, Anguissa e Alisson Santos. Contro il Venezia possibile chance da titolare per Lucca.

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League, con l'obiettivo di preparare la prossima sfida di campionato contro il Venezia. Arrivano intanto notizie incoraggianti dall'infermeria per Massimiliano Allegri, che recupera tre giocatori importanti. A fare il punto è stato Francesco Modugno, inviato Sky, intervenuto nel corso di Sky Sport 24: “Rientrano in gruppo Olivera, Anguissa e Alisson Santos, segnale importante da cogliere. I tre azzurri sono a disposizione di Allegri, da gestire poi con un minutaggio che il tecnico e il suo staff decideranno”. Il ritorno dei tre calciatori amplia le possibilità di scelta dell'allenatore, chiamato a valutare attentamente le condizioni fisiche dei suoi uomini in vista dei prossimi impegni.

Possibile occasione per Lucca dal primo minuto

Oltre ai recuperi di Olivera, Anguissa e Alisson Santos, potrebbero esserci novità anche nelle scelte offensive di Allegri. Secondo quanto riferito da Modugno, infatti, Lorenzo Lucca potrebbe avere una possibilità dal primo minuto nella trasferta contro il Venezia. Il giornalista ha spiegato: “A Venezia potrebbe anche starci un'occasione per Lorenzo Lucca dall'inizio. È una valutazione, riflessione, per il momento. Da domani, quando Villarreal per forza di cose dovrà essere archiviata dopo l'amarezza, la delusione e le tante parole nello spogliatoio, sarà solo ed esclusivamente Venezia”. La priorità degli azzurri sarà dunque lasciarsi alle spalle la delusione europea e concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato, con Allegri che potrebbe valutare qualche cambiamento nella formazione iniziale.