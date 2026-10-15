Neres verso il forfait col Venezia: non è al top, può saltare il Penzo
David Neres non sta bene e va verso il forfait per la trasferta di Venezia. Una possibile assenza che potrebbe incidere sulle scelte di formazione del Napoli, chiamato a ritrovare gol e risultati dopo la batosta rimediata contro il Villarreal. Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, l'esterno brasiliano sarebbe destinato a non essere della partita, aprendo così nuovi scenari nel reparto offensivo azzurro.
Neres out, Giovane può trovare spazio dal primo minuto
Nel 3-4-2-1 che dovrebbe essere riproposto per la sfida del Penzo, l'assenza di Neres potrebbe favorire Giovane, candidato a occupare una posizione nel tridente alle spalle della prima punta. Insieme a lui ci sarebbe Scott McTominay, chiamato a garantire fisicità e inserimenti a sostegno dell'attacco.
Una soluzione che permetterebbe al Napoli di mantenere qualità e dinamismo sulla trequarti, nonostante la possibile indisponibilità del brasiliano. Le condizioni di Neres restano dunque un elemento importante nelle valutazioni dello staff tecnico in vista della gara.
Lucca titolare, prima vera occasione dal 1'
Al centro dell'attacco dovrebbe esserci Lorenzo Lucca, pronto a partire titolare per la prima volta. Per il centravanti si tratterebbe di un'opportunità importante per mettersi in mostra e rispondere alle aspettative legate al suo arrivo, anche alla luce di un investimento superiore ai 30 milioni di euro.
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