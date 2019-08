Tmw - Napoli, sognando James: Ancelotti a caccia della stella

Il gap, storia di un inseguimento alla Juventus che dura da anni e vede il Napoli sempre lì dietro, ma sempre pericoloso. Dopo una stagione di assestamento, Carlo Ancelotti ha fame di vittorie e la società si muove per accontentarlo, con le difficoltà legate a un mercato, quello italiano, diverso per forza economica dai grandi campionati dell'estero.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Il cambio più deciso è arrivato in difesa, reparto in cui sin qui Manolas è senza dubbio il colpo dell'estate per De Laurentiis e Giuntoli. Il greco prende il posto di Albiol, tornato in Spagna; alla Roma è andato Diawara. Sulla destra, ecco Di Lorenzo dall'Empoli; a centrocampo l'ingaggio di Elmas dal Fenerbahçe è un potenziale colpaccio per gli anni a venire.

COSA MANCA - Uno o due giocatori in grado di scombussolare le gerarchie offensive, almeno una stella per Ancelotti. Il Napoli cerca un centravanti che faccia concorrenza a Milik: per questo è molto attivo su Icardi e ha bussato anche alla porte di Llorente. In attacco, si cerca anche un fantasista: il sogno delle notti d'estate è James Rodriguez, sul tavolo c'è anche la possibilità di portare in azzuro il messicano Hirving Lozano. Capitolo uscite: dovessero esservi due innesti lì davanti, qualcosa cambierebbe, ovvio. Per ora, si tratta col Torino la cessione di Verdi, senza troppa fretta. Discorso simile per Ounas al Cagliari. Su Hysaj, De Laurentiis è molto chiaro: chi lo vuole deve portare la giusta offerta. La Roma c'è, la Juve è alla finestra.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Da Dimaro, in giro per l'Europa. Dapprima impegnato nella classica sede del proprio ritiro, il Napoli ha viaggiato in Inghilterra e Francia per affrontare Liverpool e Marsiglia. Ora è negli USA, doppio confronto col Barcellona col ritorno che si giocherà stasera. I risultati? Spicca il 3-0 secco ai Reds di Klopp, ma i ragazzi di Ancelotti hanno battuto anche l'OM. Sconfitta di misura col Barcellona, che comunque ha rifilato agli azzurri meno gol della Cremonese (3-3).

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-4-2): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Insigne. All: Ancelotti (confermato).