Summit sullo stadio a Bagnoli, via libera a sopralluogo tecnico. Ma si punta sul Maradona

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul summit su Bagnoli che si è tenuto ieri a Roma.

TuttoNapoli.net

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul summit su Bagnoli che si è tenuto ieri a Roma tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il Ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto e il sindaco di Napoli e commissario di governo per Bagnoli Gaetano Manfredi.

De Laurentiis ha portato la sua idea di Bagnoli all’attenzione dell’intero vertice di quella che è poi anche la cabina di regia di Bagnoli, seppure composta anche da ministero dell’Ambiente, Mic, Regione Campania. "All’esito del tavolo - si legge in una nota congiunta - si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l’opportunità di intervenire sullo stadio Maradona".