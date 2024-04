Napoli-Roma, per i partenopei è sfida chiave nella corsa all’Europa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante gli ultimi risultati, la squadra di Calzona ha ancora la possibilità di chiudere con un piazzamento europeo importante.

Il Napoli si avvia alla conclusione di una stagione decisamente non memorabile, sotto quasi tutti i punti di vista. Il club partenopeo non è stato in grado di ripetersi dopo la fantastica cavalcata dell’anno scorso e lunedì ha passato il testimone ufficialmente all’Inter, che si è laureata campione d’Italia. Gli azzurri proveranno a tornare competitivi per il vertice dal prossimo anno, ma adesso devono chiudere nel migliore dei modi possibili questo campionato e la sfida del Maradona con la Roma è fondamentale in tal senso. Il match è in programma domenica alle ore 18 e il Napoli è considerato favorito nonostante le ultime prestazioni non esaltanti. Questo incontro, insieme a tutte le partite del weekend, è analizzato nel dettaglio nella pagina dedicata ai pronostici sulla Serie A di Sportytrader.

La squadra di Francesco Calzona è reduce da due gare negative con Frosinone ed Empoli, nelle quali ha racimolato complessivamente un solo punto, e al momento si ritrova all’ottavo posto con il rischio di essere sorpassata dalla Fiorentina, che deve recuperare una partita. Victor Osimhen e compagni hanno vinto soltanto una delle ultime sei gare di campionato (quella sul campo del Monza) e in casa non trovano il successo da oltre un mese e mezzo, quando si erano imposti per 2-1 sulla Juventus. Il tallone d’Achille dei campani è stato soprattutto quello della fase difensiva, come dimostrano le 41 reti incassate solo in campionato: nessuno nella parte sinistra della classifica ha fatto peggio. Anche il rendimento casalingo non è stato all’altezza perché sono arrivate solo 6 vittorie nei 16 incontri davanti ai propri tifosi.

Al Maradona arriva la Roma, reduce da una sconfitta interna deludente con il Bologna all’Olimpico, ma che dovrà prima affrontare gli ultimi minuti della sfida contro l’Udinese, gara sospesa dopo l’infortunio di Evan N’dicka. I ragazzi di Daniele De Rossi hanno giocato tante partite ravvicinate nell’ultimo periodo, considerando anche le sfide di Europa League, e quindi domenica potrebbero accusare la stanchezza. La formazione giallorossa ha tuttavia grande bisogno di fare punti per mantenere la quinta posizione, l’ultima disponibile per guadagnarsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Un dato incoraggiante per i lupi è quello che di una sola sconfitta nelle ultime nove gare ufficiali in trasferta, peraltro ininfluente contro gli inglesi del Brighton.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, cominciamo col dire che il Napoli non perde in casa da oltre sei anni contro i capitolini e l’anno scorso si è imposto per 2-1 con la rete di Giovanni Simeone nel finale. Quest’anno invece la Roma ha avuto la meglio nel match d’andata all’Olimpico con le reti nel finale di Lorenzo Pellegrini e di Romelu Lukaku, ma è stata l’unica vittoria giallorossa negli ultimi otto confronti diretti.

In merito alle formazioni, negli ospiti sono out gli squalificati Llorente e Paredes e gli infortunati Lukaku e N’dicka. I padroni di casa devono invece fare a meno esclusivamente del solito Olivera.