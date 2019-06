Tragedia Reyes, la polizia svela la causa della morte: "Andava a 237 km/h"

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - L'incidente stradale in cui hanno perso la vita l'ex di Siviglia e Real Madrid Josè Antonio Reyes e un suo familiare è stato provocato dallo scoppio del pneumatico mentre il calciatore guidava il suo veicolo Mercedes a 237 chilometri all'ora, sull'autostrada A-376. Lo scrive 'Mundo Deportivo' che ha avuto accesso al verbale redatto dagli agenti della 'Guardia Civil' intervenuti sul posto. Uscita di strada a causa dell'eccessiva velocità, l'auto di Reyes è letteralmente 'volata' sui dei blocchi lasciati ai margini della strada a causa di lavori in corso e poi si è incendiata. Sembra che il calciatore, grande appassionato di auto e possessore di varie vetture tra cui una Ferrari, non utilizzasse da mesi la Mercedes Brabus S550 da 380 cv con cui ha avuto l'incidente e che si sia messo in viaggio senza far controllare se il veicolo avesse la giusta pressione dei pneumatici.