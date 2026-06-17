Ufficiale UEFA, la Roma sfora il settlement agreement: multa da 6mln. La decisione su Inter e Milan

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UEFA, multe alla Roma: Milan e Inter escono dal settlement agreement

La UEFA ha comunicato gli ultimi aggiornamenti relativi ai club sottoposti al regime di settlement agreement dopo la riunione della Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB), incaricata di verificare il rispetto degli obiettivi economici fissati per la stagione 2025/26. Tra i club italiani, la Roma è stata sanzionata per non aver rispettato pienamente i parametri stabiliti dall’accordo con la confederazione europea.

Roma multata, promosse Milan e Inter

Il club giallorosso ha superato leggermente l’obiettivo finanziario relativo all’esercizio concluso nel 2025 e dovrà pagare una multa di 2 milioni di euro. A questa si aggiunge un’ulteriore sanzione di 4 milioni di euro per aver registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al limite del 70%. Arrivano invece segnali positivi per Milan e Inter, che hanno raggiunto gli obiettivi finali previsti dai rispettivi accordi transattivi rispettando le regole sui ricavi calcistici e uscendo così dal regime di settlement agreement. Anche Monaco, Besiktas, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor hanno completato con successo il percorso previsto dalla UEFA.