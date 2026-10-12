Verso Villarreal-Napoli, Sky: torna McTominay! Può riposare un altro big
Possibile novità a centrocampo per il Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma domani all'Estadio de la Ceramica. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Stanislav Lobotka potrebbe partire dalla panchina per rifiatare dopo gli impegni con la nazionale. Lo slovacco, così come Billy Gilmour, è reduce da quattro partite disputate durante la sosta e la stanchezza comincia inevitabilmente a farsi sentire.
Gilmour-De Bruyne possibile coppia a centrocampo
Contro il Frosinone era stato Gilmour a riposare, mentre in Spagna potrebbe toccare a Lobotka. In caso di conferma del nuovo 3-4-2-1 utilizzato da Massimiliano Allegri nell'ultima gara di campionato, la coppia centrale sarebbe quindi formata dagli scozzesi Gilmour e McTominay, pronto a tornare dall'inizio. Con Ke Bruyne alto e quindi qualcosa di più simile a un 3-5-2. Allegri valuta dunque la gestione delle energie in una fase particolarmente intensa della stagione, con il Napoli chiamato a conquistare i primi punti del suo cammino in Champions.
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