"ADL non farà nulla fino alla Lazio e forse neppure dopo": la posizione del patron su Allegri
La pesante sconfitta rimediata dal Napoli contro il Porto in Champions League apre inevitabilmente interrogativi sul futuro di Massimiliano Allegri. Come riferisce Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di non intervenire nell'immediato, preferendo attendere la sfida di campionato contro la Lazio prima di valutare eventuali provvedimenti.
Allegri sotto osservazione, ADL prende tempo: nessuna decisione prima della Lazio
Il quotidiano sottolinea come il destino dell'allenatore resti nelle mani del patron azzurro, che starebbe già riflettendo sulla delicata situazione della squadra. La partita di domenica rappresenterà un banco di prova importante, pur senza assumere i contorni di un ultimatum.
"De Laurentiis fino a domenica non farà nulla e molto probabilmente neppure dopo", scrive Il Mattino, evidenziando come la Lazio rappresenti un esame, ma non necessariamente l'ultima spiaggia per Allegri.
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