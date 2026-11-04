Infortunio Di Lorenzo non è di poco conto: salta Champions, Lazio e Nazionale!

Di Lorenzo salterà Porto-Napoli e anche gli impegni dell'Italia contro Francia e Belgio in Nations League. Problema all'adduttore.

Non soltanto la Champions League, anche la Nazionale. Arrivano altre brutte notizie per Giovanni Di Lorenzo, costretto a fermarsi dopo il problema muscolare accusato durante Juventus-Napoli. Il capitano azzurro, sostituito all'intervallo della sfida dell'Allianz Stadium, ha già lasciato il gruppo ed è rientrato in città per sottoporsi agli accertamenti diagnostici. Non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di questa sera contro il Porto, ma il suo stop avrà conseguenze anche sui prossimi impegni dell'Italia.

Di Lorenzo salta anche Francia e Belgio con l'Italia

Secondo quanto anticipato da Il Mattino, il problema all'adduttore impedirà al capitano del Napoli di rispondere alla prossima convocazione della Nazionale: "Di Lorenzo: il problema all'adduttore lo costringerà a saltare anche la convocazione con l'Italia in Nations League con Francia e Belgio". Una doppia assenza pesante per il difensore, che dovrà quindi rinunciare sia alla trasferta europea degli azzurri sia agli appuntamenti internazionali. Resta adesso da capire quale sarà l'esatta entità dell'infortunio e soprattutto quanto tempo servirà prima di rivedere Di Lorenzo in campo.