Infortunio Di Lorenzo non è di poco conto: salta Champions, Lazio e Nazionale!
Non soltanto la Champions League, anche la Nazionale. Arrivano altre brutte notizie per Giovanni Di Lorenzo, costretto a fermarsi dopo il problema muscolare accusato durante Juventus-Napoli. Il capitano azzurro, sostituito all'intervallo della sfida dell'Allianz Stadium, ha già lasciato il gruppo ed è rientrato in città per sottoporsi agli accertamenti diagnostici. Non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di questa sera contro il Porto, ma il suo stop avrà conseguenze anche sui prossimi impegni dell'Italia.
Di Lorenzo salta anche Francia e Belgio con l'Italia
Secondo quanto anticipato da Il Mattino, il problema all'adduttore impedirà al capitano del Napoli di rispondere alla prossima convocazione della Nazionale: "Di Lorenzo: il problema all'adduttore lo costringerà a saltare anche la convocazione con l'Italia in Nations League con Francia e Belgio". Una doppia assenza pesante per il difensore, che dovrà quindi rinunciare sia alla trasferta europea degli azzurri sia agli appuntamenti internazionali. Resta adesso da capire quale sarà l'esatta entità dell'infortunio e soprattutto quanto tempo servirà prima di rivedere Di Lorenzo in campo.
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