Cessione Napoli, trattativa in stallo: Rizzetta guarda ad altri due club campani

Matt Rizzetta continua a lavorare al progetto polisportiva: trattativa ferma con De Laurentiis, ma spuntano due alternative campane per entrare nel calcio.

Il progetto di Matt Rizzetta a Napoli non si ferma, anche se la trattativa con Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione del club azzurro attraversa una fase di stallo. L'imprenditore italoamericano, rientrato negli Stati Uniti da qualche giorno, ha già programmato un nuovo viaggio nel capoluogo campano durante il mese di novembre. L'obiettivo resta quello di sviluppare una polisportiva, con il calcio al centro di un progetto che potrebbe prendere una direzione differente qualora il presidente del Napoli decidesse di non aprire alla cessione.

Rizzetta, il piano B prende forma: Juve Stabia e Real Aversa nel mirino

Come racconta Il Mattino, negli ultimi giorni Rizzetta avrebbe avviato contatti con due società campane: Juve Stabia e Real Aversa. Per il club stabiese, la documentazione necessaria sarebbe già nelle mani degli amministratori giudiziari. L'altra possibilità riguarda invece la società aversana, fondata nel 1925, un anno prima del Napoli, e attualmente militante in Serie D. L'imprenditore aveva già anticipato questa possibilità durante un'intervista a Sportico, dichiarando: "Abbiamo un piano B". E aveva anche lasciato intendere quale potesse essere lo scenario futuro: "Magari creando un nuovo derby". Parole pronunciate con il sorriso, ma che alla luce dei nuovi contatti potrebbero assumere un significato concreto. Se la trattativa con De Laurentiis non dovesse sbloccarsi, Rizzetta potrebbe dunque scegliere un'altra società campana per realizzare il proprio progetto calcistico.