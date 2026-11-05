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Champions League, Tuttosport: "Il Napoli crolla a Porto: 4-1! Allegri trema, veleno Politano"

Champions League, Tuttosport: "Il Napoli crolla a Porto: 4-1! Allegri trema, veleno Politano"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il quotidiano torinese dedica spazio alla pesante sconfitta del Napoli in Champions League

"Il Napoli crolla a Porto: 4-1. Allegri trema, veleno Politano". È questo il titolo che Tuttosport dedica agli azzurri nella prima pagina di oggi, giovedì 5 novembre. Il quotidiano torinese sottolinea il momento estremamente delicato della formazione di Massimiliano Allegri, reduce dall'ennesima pesante battuta d'arresto stagionale in Champions League. Una sconfitta che alimenta gli interrogativi sul futuro della panchina azzurra, mentre fanno discutere anche le parole di Matteo Politano.

L'apertura principale è dedicata alla straordinaria impresa del Como, protagonista di un clamoroso 9-1 sul campo del Lens. "Epicomo" è il titolo scelto dal giornale, che celebra la vittoria da record della squadra di Cesc Fabregas, salita al quarto posto nella classifica di Champions League.