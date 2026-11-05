Champions League, Tuttosport: "Il Napoli crolla a Porto: 4-1! Allegri trema, veleno Politano"
"Il Napoli crolla a Porto: 4-1. Allegri trema, veleno Politano". È questo il titolo che Tuttosport dedica agli azzurri nella prima pagina di oggi, giovedì 5 novembre. Il quotidiano torinese sottolinea il momento estremamente delicato della formazione di Massimiliano Allegri, reduce dall'ennesima pesante battuta d'arresto stagionale in Champions League. Una sconfitta che alimenta gli interrogativi sul futuro della panchina azzurra, mentre fanno discutere anche le parole di Matteo Politano.
L'apertura principale è dedicata alla straordinaria impresa del Como, protagonista di un clamoroso 9-1 sul campo del Lens. "Epicomo" è il titolo scelto dal giornale, che celebra la vittoria da record della squadra di Cesc Fabregas, salita al quarto posto nella classifica di Champions League.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro