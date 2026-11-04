Scatta l'ora di Beukema: prima da titolare in Champions, alla ricerca del riscatto

Sam Beukema torna titolare contro il Porto dopo le difficoltà con la Roma. L'olandese completerà la difesa a tre del Napoli con Rrahmani e Rafa Marin.

La notte di Oporto può rappresentare un'occasione importante per Sam Beukema, chiamato a riscattare la prestazione negativa contro la Roma. Il difensore olandese partirà dal primo minuto nella sfida di questa sera contro il Porto, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Dopo gli errori commessi contro i giallorossi, l'ex Bologna aveva affidato ai social un messaggio di autocritica: "Dispiace per come è finita. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". Adesso avrà l'opportunità di rispondere direttamente sul campo.

Beukema titolare contro il Porto: Allegri punta sulla difesa a tre

Come racconta il Corriere dello Sport, l'emergenza difensiva del Napoli obbliga Massimiliano Allegri a schierare Beukema insieme ad Amir Rrahmani e Rafa Marin nella linea a tre. Per l'olandese sarà la prima presenza da titolare in questa edizione della Champions League e la quinta apparizione stagionale, la seconda dal primo minuto dopo quella contro il Venezia. Arrivato dal Bologna nell'estate del 2025 per circa 30 milioni di euro, Beukema ha dovuto fare i conti con un problema al tendine che ne ha rallentato la preparazione. Durante il lavoro con Antonio Conte ha imparato a interpretare anche il ruolo di braccetto destro, una soluzione che può tornare utile ad Allegri. L'obiettivo è ritrovare continuità e rilanciare anche le ambizioni di una convocazione con l'Olanda del commissario tecnico Xavi. La prima risposta è attesa proprio all'Estadio do Dragao.