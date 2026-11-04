Allegri, fiducia a tempo da ADL: "Max è teso, sa che non può durare all'infinito"

Massimiliano Allegri incassa la fiducia di De Laurentiis, ma il momento del Napoli resta delicato. Il tecnico cerca risposte dalla squadra contro il Porto.

La fiducia di Aurelio De Laurentiis non manca, ma Massimiliano Allegri sa che il tempo per invertire la rotta non è illimitato. Il Napoli attraversa uno dei momenti più complicati della stagione, con la zona Champions distante nove punti in campionato e una squadra che fatica a trovare continuità. Il tecnico azzurro prova a mantenere la calma davanti ai microfoni, evitando di alimentare ulteriormente le polemiche, ma dietro le dichiarazioni prudenti si nasconde tutta la tensione di una situazione che richiede risposte immediate. La sfida contro il Porto diventa così un appuntamento particolarmente importante per provare a cambiare il clima attorno alla squadra.

Allegri sotto pressione: "Ha sfogato con la squadra la sua delusione"

L'edizione odierna de Il Mattino analizza il momento dell'allenatore azzurro: "Ha incassato la fiducia di De Laurentiis ma sa pure che non può essere a tempo indeterminato. Tutto grava su di lui, su Massimiliano Allegri: l'autunno dello scontento azzurro ci ha portati fin qui, con le prospettive e il futuro appaiono simili alla musica malinconica che si ascolta in giro per la città sul fiume Douro". Il quotidiano prosegue soffermandosi sull'atteggiamento del tecnico alla vigilia della sfida europea: "Max, in realtà, è teso e non potrebbe che essere così. Ha sfogato con la squadra la sua delusione, ha richiamato a una maggiore cattiveria, aspetta risposte. Anche ieri, nel ventre dello Estadio do Dragao, sceglie di non rispondere alle domande: finge di farlo ma in realtà glissa e sguscia, non parla mai della sua panchina, dei problemi attuali, dei rischi che si corrono, del precipizio a pochi passi con la zona Champions distante nove punti in campionato". Allegri, intanto, continua a guardare avanti: "Ma c'è tempo per poter recuperare". Per il momento, però, tutte le attenzioni sono rivolte alla partita contro il Porto di Francesco Farioli.