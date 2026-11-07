"Siete forti e anche bravi ragazzi!", il discorso di ADL ai calciatori: cosa si aspetta il presidente

Il presidente trascorre tre ore a Castel Volturno, incontra squadra e dirigenza e conferma la fiducia nell'allenatore. La sfida con la Lazio sarà decisiva.

Aurelio De Laurentiis nell'incontro di ieri a Castel Volturno ha scelto un approccio distensivo, rivolgendo poche parole ai giocatori prima dell'allenamento: "Siete forti e anche bravi ragazzi". Poi un confronto con Allegri e Manna per analizzare le difficoltà della squadra, tra emergenza infortuni, errori individuali e gol subiti frequentemente nell'ultima mezz'ora. Al tecnico è arrivato un ulteriore messaggio rassicurante: "Calma, io sono ottimista e lo sei anche tu". La volontà della società resta quella di proseguire il progetto triennale avviato la scorsa estate, senza mettere in discussione nell'immediato la posizione dell'allenatore.

Napoli-Lazio, una partita spartiacque per il futuro degli azzurri

La fiducia, tuttavia, dovrà essere accompagnata da risposte sul campo. Il quarto posto resta l'obiettivo prioritario del Napoli, insieme alla qualificazione alla fase successiva della Champions League. La partita contro la Lazio rappresenta dunque un passaggio fondamentale per comprendere se la squadra sia in grado di invertire la rotta. De Laurentiis ha chiesto compattezza al gruppo, invitando i giocatori a restare uniti ed evitare ulteriori tensioni pubbliche. Il ritiro servirà proprio a ritrovare concentrazione e spirito di squadra. Allegri conserva la fiducia del presidente, ma il Napoli non può permettersi di prolungare una crisi che rischia di compromettere gli obiettivi stagionali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.