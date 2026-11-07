Lazio, un big in forte dubbio per il Napoli: Gattuso non vuole rischiare

Lazio, Tavares alle prese con un affaticamento al flessore: Gattuso attende la rifinitura per decidere sul suo impiego contro il Napoli.

La Lazio si prepara alla trasferta contro il Napoli con un dubbio di formazione che riguarda Nuno Tavares. Il terzino portoghese è reduce da una settimana di gestione a causa di un affaticamento al flessore. Dopo aver saltato la ripresa degli allenamenti di mercoledì, il calciatore ha svolto soltanto parzialmente le esercitazioni con il gruppo nei giorni successivi. Le sue condizioni saranno valutate definitivamente nella rifinitura.

Lazio, Gattuso non vuole rischiare Tavares: decisiva la rifinitura

Come riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero, a Formello prevale l'ottimismo sulla possibilità di recuperare il portoghese per la sfida del Maradona. Gennaro Gattuso ha però già stabilito una linea precisa: Tavares sarà convocato, ma scenderà in campo soltanto se non ci saranno rischi di aggravare il problema muscolare. Il tecnico vuole evitare che l'affaticamento possa trasformarsi in uno stiramento. La decisione definitiva arriverà dopo l'ultimo allenamento, a ridosso della partita.