La squadra chiede soluzioni, Allegri non le trova: "È un gatto che si morde la coda"

Napoli, Allegri in difficoltà: i calciatori chiedono risposte tattiche, ma il tecnico non riesce a fermare l'emorragia di gol subiti.

Il Napoli continua a sprofondare in una crisi che sembra non avere soluzione. Massimiliano Allegri fatica a trovare i correttivi necessari, mentre i calciatori chiedono risposte per uscire dal momento negativo. Il paradosso riguarda soprattutto la fase difensiva: proprio il tecnico livornese, storicamente attento agli equilibri e alla solidità, si ritrova con una squadra che concede troppo. Emblematici i due gol subiti su calcio d'angolo contro il Porto.

Allegri, il circolo vizioso del Napoli: "I giocatori chiedono soluzioni"

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza così la situazione: "I giocatori del Napoli chiedono soluzioni, Allegri al momento non ne trova. Le due cose sono legate: Max ha bisogno dei calciatori per risolvere i problemi, e non ha quelli che fanno al caso suo, soprattutto per limitare l'emorragia dei gol subiti". Il quotidiano descrive un circolo vizioso: "È un gatto che si morde la coda, una situazione esplosa nella notte della disfatta di Oporto, come una fiammata alla brace che da tempo covava sotto la cenere".