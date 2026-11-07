ADL, tre ore a Castel Volturno e zero sfuriate: nessun ultimatum ad Allegri

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Oggi alle 09:20 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

De Laurentiis trascorre tre ore a Castel Volturno, incontra squadra e dirigenza e conferma la fiducia nell'allenatore. La sfida con la Lazio sarà decisiva.