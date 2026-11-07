ADL, tre ore a Castel Volturno e zero sfuriate: nessun ultimatum ad Allegri

ADL, tre ore a Castel Volturno e zero sfuriate: nessun ultimatum ad AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
De Laurentiis trascorre tre ore a Castel Volturno, incontra squadra e dirigenza e conferma la fiducia nell'allenatore. La sfida con la Lazio sarà decisiva.

Tre ore a Castel Volturno per provare a riportare serenità in un ambiente scosso dalle ultime sconfitte. Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al Napoli nel momento più complicato della stagione, incontrando Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna e i calciatori. Nessuna sfuriata, nessun ultimatum all'allenatore.

Com'è andato il confronto a Castel Volturno

Per La Gazzetta dello Sport, si è trattato di un confronto sulle ragioni di una crisi che ha portato gli azzurri a perdere sette delle prime quattordici partite. Il presidente ha ribadito la propria fiducia nel tecnico, al quale è legato da una stima di lunga data, cercando soprattutto di alleggerire la pressione alla vigilia della delicatissima sfida contro la Lazio.