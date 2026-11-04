Allegri e la mossa mediatica per alleggerire la pressione
La Gazzetta dello Sport analizza la strategia comunicativa adottata da Massimiliano Allegri alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Porto. Il tecnico del Napoli ha provato ad allentare la tensione affidandosi a uno dei suoi strumenti preferiti: i calcoli. Secondo Allegri, per conquistare l'accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione potrebbero essere sufficienti 10 punti. Agli azzurri, dunque, ne mancherebbero sette, da conquistare nelle ultime tre gare contro Bruges, Sabah e Viking.
Napoli, Allegri fa i conti per la Champions: "Bastano 10 punti per qualificarsi"
Una valutazione che, da una parte, sembra avere l'obiettivo di liberare la squadra dalla pressione in vista dell'impegno al Do Dragao, ma che dall'altra nasconde alcune insidie. Fare troppo affidamento sulla matematica, infatti, potrebbe rivelarsi rischioso, considerando che appena due stagioni fa una quota di 10 punti non sarebbe stata sufficiente per ottenere la qualificazione.
Per il momento, però, più che concentrarsi sulle possibili combinazioni di classifica, il Napoli è chiamato a trovare risposte concrete sul terreno di gioco.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro