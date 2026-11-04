Retroscena Farioli: ADL ci aveva pensato, poi lo stop per una clausola da 20 mln

Il tecnico del Porto torna sull'interesse degli azzurri alla vigilia della sfida di Champions League

Francesco Farioli, allenatore italiano del Porto, ha parlato anche del suo possibile futuro al Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro gli azzurri. Il tecnico ha risposto con una battuta alle domande sull'interesse manifestato in passato da Aurelio De Laurentiis: "De Laurentiis è un mio fan. Ormai è andato in prescrizione l'interesse del Napoli? Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere... in futuro chi lo sa, vedremo".

Farioli e il retroscena sul Napoli: De Laurentiis ci aveva pensato, poi lo stop per una clausola da 20 milioni

Come ricostruisce La Repubblica, quello del presidente azzurro non era stato un semplice apprezzamento. Durante l'estate, infatti, De Laurentiis aveva raccolto informazioni sull'allenatore italiano, salvo poi fare i conti con un ostacolo economico significativo: una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

Un investimento che avrebbe frenato sul nascere ogni possibile trattativa. Farioli è così rimasto alla guida del Porto, dove continua il suo percorso. E questa sera sarà proprio lui uno degli avversari più insidiosi del Napoli, al di là delle parole diplomatiche pronunciate alla vigilia.