"Contro il Porto serve un'impresa per evitare il naufragio": è un Napoli in emergenza totale

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Oggi alle 12:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Napoli si prepara alla delicatissima trasferta di Champions League contro il Porto, una sfida che potrebbe pesare in maniera significativa sul futuro europeo degli azzurri. Come sottolinea La Repubblica, la squadra di Massimiliano Allegri attraversa un momento estremamente complicato e ha bisogno di una reazione d'orgoglio per evitare che la crisi assuma proporzioni ancora più preoccupanti.

Porto-Napoli, emergenza totale: Allegri chiamato alla svolta

Con un campionato già fortemente compromesso a inizio novembre, un altro risultato negativo rischierebbe di complicare seriamente anche il cammino in Champions League. Per questo motivo Allegri e i suoi giocatori sono chiamati a fare quadrato, nonostante un'emergenza che ha ridotto drasticamente le alternative a disposizione del tecnico.

A rendere ancora più particolare la situazione è il rientro a casa di Giovanni Di Lorenzo, la cui presenza avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per il gruppo anche senza la possibilità di scendere in campo.

Di fronte ci sarà il Porto di Francesco Farioli, squadra dal rendimento contrastante: dieci vittorie consecutive in campionato, ma tre sconfitte nelle competizioni europee. Un avversario temibile, contro il quale servirà una prestazione di grande carattere per evitare un'altra serata amara e un ulteriore peggioramento della situazione azzurra.