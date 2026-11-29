Calciomercato Napoli, feeling mai interrotto con Esposito: l'agente oggi in tribuna a Reggio

Il Napoli continua a seguire Sebastiano Esposito: feeling mai interrotto e Giuffredi oggi presente al Mapei Stadium.

Sebastiano Esposito resta uno degli obiettivi del Napoli in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L'attaccante del Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina nella sfida odierna contro gli azzurri, con Roberto D'Aversa orientato a schierare Bowie al centro del tridente offensivo, affiancato da Berardi e Laurienté. Le voci di mercato potrebbero aver influito sulla serenità del ventiquattrenne, già cercato dal club partenopeo la scorsa estate. Intanto, al Mapei Stadium sarà presente anche il suo procuratore Mario Giuffredi.

Napoli-Esposito, il retroscena del Corriere dello Sport

L'interesse di Giovanni Manna e Massimiliano Allegri per l'attaccante non è mai venuto meno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c'è un “feeling mai interrotto tra Sebastiano e il Napoli”. A complicare l'operazione è la situazione contrattuale del calciatore, di proprietà del Cagliari e in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il club partenopeo potrebbe tentare un affondo già a gennaio oppure rimandare l'operazione alla prossima estate.