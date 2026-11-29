Sassuolo-Napoli, decisione a sorpresa di Allegri: un titolarissimo può riposare

Il Napoli cerca continuità contro il Sassuolo: Allegri conferma il tridente offensivo e valuta alcune novità in difesa.

Il Napoli va a caccia della seconda vittoria consecutiva in Serie A nella trasferta contro il Sassuolo. Come evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri non sono ancora riusciti a trovare la necessaria continuità di rendimento, nonostante i sei diversi sistemi di gioco sperimentati da Massimiliano Allegri. Il successo contro il Torino e la buona prestazione offerta a Manchester rappresentano segnali incoraggianti, ma adesso serve una conferma. Negli ultimi 32 campionati, soltanto in due occasioni il Napoli è riuscito a rimontare un ritardo di nove punti dal quarto posto: nel 2006/07 con Reja e nel 2012/13 proprio con Allegri alla guida del Milan.

Sassuolo-Napoli, Allegri conferma il tridente: possibile novità in difesa

Il tecnico livornese dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3, con una possibile novità al centro della difesa. Rafa Marin potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Beukema e Rrahmani, con il kosovaro che beneficerebbe in tal caso di un turno di riposo. Da valutare anche le condizioni di Olivera: qualora l'uruguaiano non dovesse partire titolare, spazio a Favasuli sulla destra con Spinazzola dirottato a sinistra. A centrocampo agiranno Anguissa, Gilmour e McTominay, mentre in attacco Allegri confermerà il tridente composto da Politano, Hojlund e Lang.