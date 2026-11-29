Sassuolo-Napoli, dubbio Olivera per Allegri: il sostituto giocherà a destra
Dubbio dell'ultim'ora per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma oggi alle ore 15 al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mathias Olivera non sarebbe in perfette condizioni fisiche. Il tecnico del Napoli valuterà insieme al calciatore uruguaiano la possibilità di schierarlo dal primo minuto, confermando la linea difensiva a quattro con Spinazzola, Rrahmani e Beukema.
Sassuolo-Napoli, Favasuli pronto a tornare titolare
In caso di forfait di Olivera, Allegri ha già individuato la soluzione alternativa. Leonardo Spinazzola verrebbe dirottato sulla corsia mancina, mentre sulla fascia destra troverebbe spazio Favasuli. Per quest'ultimo si tratterebbe del ritorno dal primo minuto dopo l'infortunio che lo ha costretto a restare ai box per diverse settimane.
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