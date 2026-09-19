De Bruyne, Firenze può diventare speciale: il belga a caccia di un prestigioso traguardo

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De Bruyne cerca contro la Fiorentina il gol numero 200 della carriera tra club e nazionale.

Avere un calciatore come Kevin De Bruyne, anche a 35 anni, continua a rappresentare un lusso per il Napoli. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il belga sta ritrovando continuità e centralità nel progetto di Massimiliano Allegri, tornando a incidere con la leadership che aveva convinto il club azzurro a puntare su di lui nell’estate del 2025. A Firenze ha già trovato la rete nella passata stagione e ora potrebbe raggiungere un traguardo prestigioso.

De Bruyne, a Firenze caccia al gol numero 200

Il centrocampista è infatti arrivato a 199 reti da professionista considerando tutte le competizioni disputate con i club e con la nazionale: contro la Fiorentina andrà dunque a caccia del numero 200. Per la Gazzetta, De Bruyne è ormai “insostituibile”, ma Allegri dovrà anche dosarne l’impiego nel corso della stagione per preservarne la condizione fisica. Qualità, esperienza e personalità restano armi fondamentali per il Napoli, soprattutto in una fase in cui la squadra cerca continuità di risultati.