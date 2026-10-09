Allegri si aspetta tanto da Hojlund: la previsione sul numero di gol

Tre gol per un centravanti che sembra appartenere a un tempo lontano e che invece, nella sua modernità, è semplicemente un 23enne. È quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, a proposito del bottino di reti che Massimiliano Allegri spera di ricevere da Rasmus Højlund in questa stagione. Il tecnico vorrebbe trascinarlo intorno a quota venti, la cifra dei mostri, e per questo ha scelto di proteggerlo e di dargli fiducia. Il danese, riscattato in estate dal Manchester United, è chiamato a diventare il riferimento offensivo di un Napoli che nelle prime cinque giornate ha segnato appena 7 gol.

“Resti sereno e tranquillo, ha già segnato e lo farà” Il messaggio di Allegri all’attaccante è improntato alla serenità. Il tecnico, secondo la Gazzetta, lo ha rassicurato con parole chiare: “Resti sereno e tranquillo, ha già segnato e lo farà”. Una fiducia che arriva in un momento particolare, perché le reti messe a segno finora non sono state decisive per il risultato e il giocatore è ancora a caccia del gol capace di portare punti. L’obiettivo dichiarato è invece costruire una stagione in doppia cifra, e oltre, per un centravanti giovane che ha tutto il tempo per crescere. Allegri, dunque, punta su di lui e lo sostiene in modo esplicito, convinto che la continuità dei minuti e la serenità possano trasformare le qualità in numeri importanti.