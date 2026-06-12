Centenario Napoli, le prime iniziative: grande evento in città il 1° agosto

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Il Napoli celebrerà il centenario per tutta la stagione, ma nel giorno della fondazione è previsto un grande show in città.

Il conto alla rovescia per il centenario del Napoli è già iniziato. Come riferisce la Repubblica, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando a un programma di celebrazioni destinato ad accompagnare il club per dodici mesi, trasformando l'anniversario in un evento continuo tra sport, spettacolo e iniziative dedicate ai tifosi.

Centenario Napoli, grande evento il 1° agosto

L'appuntamento più atteso dovrebbe essere quello del 1° agosto 2026, data della fondazione del club. Per l'occasione è previsto un grande evento in città, dal momento che lo stadio Maradona non sarà disponibile a causa di concerti e lavori programmati.

Centenario Napoli, la squadra sarà in ritiro

Il presidente azzurro avrebbe già chiesto al Comune di poter organizzare la manifestazione in una delle piazze più rappresentative di Napoli, così da accogliere il maggior numero possibile di tifosi. Difficile, invece, la presenza della squadra, che in quei giorni sarà impegnata nel ritiro di Castel di Sangro