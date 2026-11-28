Il Sassuolo ha la peggior difesa: Allegri si aspetta i gol da tre azzurri

L'assenza di De Bruyne aumenta le responsabilità del tridente offensivo del Napoli: contro il Sassuolo Allegri si aspetta risposte soprattutto in zona gol.

Con Kevin De Bruyne ai box, Massimiliano Allegri chiede uno sforzo ulteriore ai suoi attaccanti. Il belga, con quattro reti, è il miglior marcatore del Napoli in campionato, mentre il tridente offensivo deve ritrovare continuità realizzativa. Rasmus Hojlund, tornato al gol martedì contro il Manchester City, non segna in Serie A da tre partite. L'ultima rete in campionato del danese risale al 28 ottobre contro il Monza, stessa data dell'ultimo acuto di Matteo Politano. Noa Lang, invece, ha segnato il suo unico gol in Serie A il 10 ottobre, pur risultando decisivo nelle ultime tre uscite stagionali.

Sassuolo-Napoli, l'occasione per il tridente di Allegri

Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di Reggio Emilia rappresenta un'occasione importante per gli attaccanti azzurri. Il Sassuolo, con 31 gol incassati in dodici giornate, ha la peggior difesa della Serie A e la seconda più battuta dei cinque maggiori campionati europei. I neroverdi sono inoltre reduci da sei sconfitte consecutive in campionato. Allegri punta sulla ritrovata brillantezza di Lang, che De Laurentiis vorrebbe togliere dal mercato, e si aspetta risposte anche da Hojlund e Politano.