De Bruyne out col Sassuolo, non solo precauzione: il Napoli vuole scongiurare un rischio serio

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Kevin De Bruyne salterà la trasferta per un affaticamento muscolare: lo staff azzurro vuole evitare che il sovraccarico possa provocare una lesione.