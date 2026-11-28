De Bruyne out col Sassuolo, non solo precauzione: il Napoli vuole scongiurare un rischio serio
Kevin De Bruyne salterà la trasferta per un affaticamento muscolare: lo staff azzurro vuole evitare che il sovraccarico possa provocare una lesione.
Gli straordinari delle ultime due partite hanno presentato il conto a Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare. A pesare sulle condizioni del classe 1991 sono stati i due impegni ravvicinati contro il Torino, quando è stato chiamato in causa anticipatamente per l'infortunio di Antonio Vergara, e il Manchester City, contro cui ha disputato 75 minuti ad altissima intensità.
Napoli, stop De Bruyne: il rischio che ha indotto lo staff a fermarloCome sottolineato dall'edizione odierna de Il Mattino, alla base della decisione dello staff tecnico e medico azzurro c'è il concreto rischio che un ulteriore sovraccarico possa trasformare l'affaticamento in un infortunio ben più serio, compromettendo il prosieguo della stagione del belga. Allegri sarà dunque costretto a ridisegnare ancora una volta il centrocampo, affidandosi al terzetto composto da Anguissa, Gilmour e McTominay per la trasferta di Reggio Emilia.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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