Non solo De Bruyne: un altro azzurro non è al top, andrà in panchina?
Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Oltre a Kevin De Bruyne, costretto a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare, anche Mathias Olivera non è al meglio. Le condizioni del difensore uruguaiano potrebbero indurre Massimiliano Allegri a rivedere le proprie scelte nel reparto arretrato, con Rafa Marin che reclama un posto nell'undici titolare dopo aver scontato la squalifica in Champions League.
Sassuolo-Napoli, Allegri prepara diversi cambi
Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, oltre a Frank Anguissa al posto di De Bruyne e al possibile inserimento di Rafa Marin, un'altra novità potrebbe essere rappresentata da Costantino Favasuli, pronto a dare il cambio a Leonardo Spinazzola. Al Mapei Stadium il Napoli proverà inoltre a sfatare un tabù stagionale: gli azzurri, infatti, non sono ancora riusciti a conquistare due vittorie consecutive in campionato. Dopo il successo contro il Torino, l'obiettivo è dare finalmente continuità ai risultati.
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