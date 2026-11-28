Non solo De Bruyne: un altro azzurro non è al top, andrà in panchina?

Oltre a dover rinunciare a Kevin De Bruyne, Massimiliano Allegri deve fare i conti anche con le condizioni non ottimali di Mathias Olivera.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Oltre a Kevin De Bruyne, costretto a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare, anche Mathias Olivera non è al meglio. Le condizioni del difensore uruguaiano potrebbero indurre Massimiliano Allegri a rivedere le proprie scelte nel reparto arretrato, con Rafa Marin che reclama un posto nell'undici titolare dopo aver scontato la squalifica in Champions League.

Sassuolo-Napoli, Allegri prepara diversi cambi

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, oltre a Frank Anguissa al posto di De Bruyne e al possibile inserimento di Rafa Marin, un'altra novità potrebbe essere rappresentata da Costantino Favasuli, pronto a dare il cambio a Leonardo Spinazzola. Al Mapei Stadium il Napoli proverà inoltre a sfatare un tabù stagionale: gli azzurri, infatti, non sono ancora riusciti a conquistare due vittorie consecutive in campionato. Dopo il successo contro il Torino, l'obiettivo è dare finalmente continuità ai risultati.