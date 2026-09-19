Lang favorito a Firenze ma Neres recupera terreno: Allegri aspetta il brasiliano

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Lang favorito per Firenze, ma Neres cresce: Allegri prepara nuove soluzioni per l’attacco del Napoli.

Noa Lang viaggia verso una maglia da titolare contro la Fiorentina. L’olandese è al momento in vantaggio su Vergara e anche su David Neres, che però sta recuperando condizione e posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Come scrive Repubblica Napoli, Lang è considerato un esterno completo anche per il contributo nella fase di non possesso, ma il tecnico gli chiede una maggiore partecipazione alla manovra offensiva per aumentare la pericolosità del Napoli.

Neres cresce: aumenterà il minutaggio

Alle spalle di Lang continua intanto la risalita di Neres, frenato finora dai problemi fisici ma dotato di caratteristiche capaci di cambiare il volto dell’attacco azzurro. Il quotidiano ricorda come il brasiliano sia stato determinante nella passata stagione prima dell’operazione alla caviglia, contribuendo anche al miglior momento di gioco della squadra. La condizione sta progressivamente migliorando e il suo minutaggio è destinato ad aumentare: Allegri attende di ritrovarlo vicino al massimo della forma per aggiungere qualità, tecnica e imprevedibilità.