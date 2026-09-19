Fiorentina-Napoli, azzurri in emergenza al Franchi: Favasuli insidia Politano
Il Napoli si avvicina alla trasferta contro la Fiorentina con diversi problemi di formazione. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Anguissa ha lavorato ancora a parte e la convocazione è sempre meno probabile: anche in caso di recupero, partirebbe dalla panchina. A complicare i piani di Massimiliano Allegri si è aggiunto Spinazzola, fermato da una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra e ora in dubbio per il Franchi. In mezzo al campo si va quindi verso la conferma del doppio play Gilmour-Lobotka, soluzione ormai consolidata nel 4-2-3-1.
Fiorentina-Napoli, Favasuli insidia Politano. Lang verso una maglia
Sulla destra Di Lorenzo è la certezza, mentre Favasuli, dopo l'ottimo ingresso contro il Bologna, contende una maglia a Politano. A sinistra Olivera potrebbe essere favorito qualora Spinazzola non recuperasse, mentre davanti Lang viaggia verso la titolarità in assenza di Alisson Santos, con Neres in crescita. Resta lunga la lista degli indisponibili, che comprende anche McTominay, Meret, Marianucci, Buongiorno, Alisson Santos e Giovane. Per il Napoli quella di Firenze diventa così una tappa importante per dare continuità alla vittoria sul Bologna prima della sosta.
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