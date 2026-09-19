Fiorentina-Napoli, Mastantuono sfida De Bruyne: aveva due anni quando KDB esordiva

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Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Antonio Noto
Mastantuono contro De Bruyne in Fiorentina-Napoli: sedici anni separano i due talenti attesi al Franchi.

Franco Mastantuono contro Kevin De Bruyne, due talenti separati da ben sedici anni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il fantasista del Real Madrid, in prestito alla Fiorentina, aveva appena due anni quando KDB faceva il suo esordio in prima squadra con il Genk. Domani al Franchi i due si ritroveranno avversari in una sfida che mette di fronte presente, futuro ed esperienze completamente differenti.

Mastantuono sfida De Bruyne: sedici anni e tanti trofei di differenza

L'argentino ha già conquistato una Supercoppa con il River Plate, ma il suo palmarès non è naturalmente paragonabile a quello di De Bruyne, vincitore in carriera, tra gli altri trofei, di Champions League, Mondiale per Club e diverse Premier League. Mastantuono rappresenta però uno dei simboli della linea verde scelta dalla Fiorentina, che contro il Napoli proverà a sfruttare talento e spensieratezza dei suoi giovani per mettere in difficoltà l'esperienza della formazione di Allegri.