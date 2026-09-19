Italia, Politano escluso dalle convocazioni: per ora è fuori dal nuovo corso Mancini
Riparte dalla Nations League il cammino della Nazionale, con Roberto Mancini che per il ritorno sulla panchina azzurra ha convocato 34 calciatori. Sono nove i giocatori alla prima chiamata e tra questi c’è anche Antonio Vergara, premiato dopo essersi conquistato spazio con il Napoli. Alla soddisfazione per il giovane azzurro si contrappone però la mancata convocazione di due suoi compagni di squadra.
Meret e Politano fuori dalle convocazioni di Mancini
Come scrive Il Mattino oggi in edicola, Alex Meret deve fare i conti sia con la forte concorrenza tra i pali sia con l’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo anche con il Napoli. Situazione differente per Matteo Politano: l’esterno, protagonista in Nazionale negli ultimi anni, sembra essere rimasto “almeno per ora” fuori dal nuovo corso di Mancini. Tre situazioni diverse, dunque, per gli azzurri: Vergara festeggia la prima chiamata, mentre Meret e Politano restano fuori.
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