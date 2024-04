PRIMA PAGINA - Tuttosport: "E alla fine ride sempre Carletto"

"Champions: Real in semifinale col Bayern che batte 1-0 l'Arsenal".

"E alla fine ride sempre Carletto", titola così nell'edizione odierna Tuttosport in prima pagina dopo la vittoria ai rigori del Real Madrid contro il Manchester City. "Champions: Real in semifinale col Bayern che batte 1-0 l'Arsenal". In apertura spazio alla Juventus: "Juve, così si vince a costo 0". Di spalla ancora Juve, che perde la causa contro Ronaldo: "E Ronaldo intasca altri 9,7 milioni". Nel box in basso spazio al mercato del Torino: "Toro, nuove mosse in direzione Palladino".