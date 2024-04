Pioli in corsia di sorpasso: guadagna posizioni su Conte

Con l'avvicinarsi della fine della stagione, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti i prossimi allenatori delle big di Serie A

Con l'avvicinarsi della fine della stagione, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti i prossimi allenatori delle big di Serie A. Per quanto riguarda il Napoli, da tempo Aurelio De Laurentiis ha messo Antonio Conte in cima all'elenco dei papabili: la soluzione non è facile. De Laurentiis continua a premere per una quadratura ed è pronto a offrire un contratto triennale da 6,5 milioni più bonus a Conte. Uno stipendio che lo farebbe diventare il secondo più pagato dietro Allegri, probabilmente il terzo in caso di rinnovo a fine stagione di Simone Inzaghi a 7 milioni annui. Conte nella sua carriera è riuscito anche ad arrivare a 11 milioni nel periodo di Inter, quindi questa non sarebbe una cifra faraonica in confronto alle precedenti esperienze.

Secondo la Repubblica, però, il patron azzurro non ha ancora affondato il colpo in modo definitivo perché nelle ultimissime ore sarebbe salito nell'indice di gradimento Stefano Pioli, tecnico che ha riportato lo Scudetto al Milan e che a fine anno lascerà i rossoneri. Il casting resta aperto, ma ora quello di Pioli è un profilo sempre più gradito nonostante la trattativa aperta con l'ex commissario tecnico della Nazionale