PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, ricomincia da capo!”

“Juve, ricomincia da capo!”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. "Europa League, 2-1 Siviglia ai supplementari". Spazio anche ai risultati di Roma e Fiorentina: "Resiste il muro di Mou: 2 finali in 2 anni. C'è l'Italia anche in Conference: impresa Fiorentina, finale col West Ham". In taglio basso le parole del difensore del Torino Peer Schuurs.