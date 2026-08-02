Foto Gutierrez, affare in chiusura ma è regolarmente in campo a Castel di Sangro

vedi letture

Calciomercato Napoli, Gutierrez verso l'addio ma è ancora in campo in ritiro

Miguel Gutierrez continua a lavorare con il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri nel ritiro di Castel di Sangro, nonostante il suo futuro sia ormai lontano da Napoli. Il terzino sinistro spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Girona, sta prendendo parte questa mattina alla seduta d'allenamento presso lo stadio Teofilo Patini mentre la trattativa con il Bayer Leverkusen procede verso la fumata bianca e mancano solo dettagli burocratici.

Napoli-Bayer Leverkusen, affare definito per Gutierrez

Il Napoli infatti ha dato il via libera alla cessione del terzino azzurro al Bayer Leverkusen dopo un rilancio economico ritenuto soddisfacente. La trattativa ha vissuto due fasi distinte: l'offerta iniziale da 25 milioni di euro era stata respinta, ma la proposta successiva da 30 milioni ha trovato il gradimento della società partenopea. Le due dirigenze starebbero ora limando gli ultimi dettagli tecnici e burocratici per chiudere formalmente l'operazione.

Gutierrez in campo, ma il suo addio sbloccherà il mercato

Nonostante la cessione sia ormai considerata cosa fatta, il classe 2001 risulta ancora pienamente in gruppo. Il suo addio però è ormai scontato e servirà al Napoli per sbloccare il mercato. Dalla cessione dello spagnolo passa molto del mercato azzurro: per la cifra incassata, per il domino che potrebbe innescarsi, e per lo spazio da lasciare ad un difensore centrale, vista anche l'emergenza legata all'infortunio di Buongiorno. Una cessione dolorosa, ma necessaria.