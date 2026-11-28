Ciclone Inter, rifila quattro gol anche al Genoa: Chivu resta a -3 dalla vetta

L'Inter travolge 4-0 il Genoa con Lautaro Martinez, Thuram e Sucic. I nerazzurri salgono a 32 punti, a -3 dalla Lazio, con il miglior attacco

L'Inter travolge anche il Genoa e continua la rincorsa alla vetta della Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu si impongono per 4-0 a San Siro, grazie alla rete di Lautaro Martinez, alla doppietta di Marcus Thuram e al rigore trasformato da Petar Sucic. Una vittoria senza storia, già indirizzata nel primo tempo e chiusa definitivamente al 54'. L'Inter sale così a 32 punti dopo 13 giornate, restando a tre lunghezze dalla Lazio capolista. Con 36 reti realizzate, i nerazzurri sono il miglior attacco del campionato al pari della Roma, che però ha disputato una partita in meno.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Genoa 4-0

1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti

2 - Inter 32 punti in 13 partite giocate, 36 gol fatti e 17 gol subiti

3 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti

4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti

5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti

6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti

7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti

8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti

9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti

10 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti

11 - Genoa 16 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 20 gol subiti

12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti

13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti

15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti

16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti

17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti

18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti

19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti

20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti