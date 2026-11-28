Ciclone Inter, rifila quattro gol anche al Genoa: Chivu resta a -3 dalla vetta
L'Inter travolge anche il Genoa e continua la rincorsa alla vetta della Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu si impongono per 4-0 a San Siro, grazie alla rete di Lautaro Martinez, alla doppietta di Marcus Thuram e al rigore trasformato da Petar Sucic. Una vittoria senza storia, già indirizzata nel primo tempo e chiusa definitivamente al 54'. L'Inter sale così a 32 punti dopo 13 giornate, restando a tre lunghezze dalla Lazio capolista. Con 36 reti realizzate, i nerazzurri sono il miglior attacco del campionato al pari della Roma, che però ha disputato una partita in meno.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Genoa 4-0
1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti
2 - Inter 32 punti in 13 partite giocate, 36 gol fatti e 17 gol subiti
3 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti
4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti
5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti
6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti
7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti
8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti
9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti
10 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti
11 - Genoa 16 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 20 gol subiti
12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti
13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti
15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti
18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti
19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti
20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti
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